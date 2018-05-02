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02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:57

Aday adayı seçmenle iletişim kurmak için Whatsapp hattı açtı

AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Tuncer, seçmenle iletişim kurmak için Whatsapp hattı açtı.24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den Sakarya Milletvekili aday adayı olan Mustafa Tuncer, seçmenle iletişim kurmak...

Aday adayı seçmenle iletişim kurmak için Whatsapp hattı açtı
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AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Tuncer, seçmenle iletişim kurmak için Whatsapp hattı açtı.

24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den Sakarya Milletvekili aday adayı olan Mustafa Tuncer, seçmenle iletişim kurmak için değişik bir yöntem seçti. Seçmenle iletişim için farklı bir yöntem kullanan aday adayı Tuncer, Whatsapp hattı açarak numarayı sosyal medyadan paylaştı. Tuncer, Twitter hesabında “Öneri ve eleştirileriniz bize yol gösterecek. Sakarya’nın sözünü yükseltmeye talibiz” mesajıyla Whatsapp numarasını yayınladı.
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