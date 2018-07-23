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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:09

Adaya sokulmayan atlar kaderine terk edildi

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanarak Adalar’a götürülmek istenen 220 at, kaçak getirildikleri gerekçesiyle adaya sokulmayınca kaderine terk edildi. 42 derece sıcaklıkta hayatta kalmaya çalışan atlar havadan görüntülenirken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Adaya sokulmayan atlar kaderine terk edildi
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Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanarak Adalar’a götürülmek istenen 220 at, kaçak getirildikleri gerekçesiyle adaya sokulmayınca kaderine terk edildi. 42 derece sıcaklıkta hayatta kalmaya çalışan atlar havadan görüntülenirken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

İddiaya göre, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan yaklaşık 220 at, Adalar’daki faytonlar için İstanbul’a getirildi. Ancak kaçak getirilmesi nedeniyle atlar Adalar’a sokulmadı. Atları Anadolu’dan getiren kişiler ise atları Beykoz Cumhuriyetköy’de boş bir alana bıraktı. Burada bakımsız ortamda ve sıcağın altında atlara bakmayan şahıslara hayvanseverler tepki gösterdi. Atlar adeta kaderine terk edilirken, çoğunun zor ayakta durduğu görüldü.

Atları İstanbul’a getirenlerden biri olan Gökhan Ceylan; "220 tane at var. 45-50 gündür buralardayız. Durum içler acısı. Hayvanların sırtında güneş doğuyor, akşam da çiğ yağıyor. Biz hepimiz faytoncuyuz. Çalışmak için bu atlarımızı getirdik besledik. Adaya girmek istedik yasak dediler" dedi.

“Faytonsuz ada olmaz”

Atların sağlık kontrolünden geçirildiği ve hiç bir hastalığının olmadığını söyleyen Ceylan, “Adalar tarihi bir nostaljidir. Faytonsuz ada olmaz. Oraya gelene milyonlarca turistin, oradaki yerli halkın doğup büyüdüğü yer faytondur, attır. 9 aydır ben adada çalışamıyorum, hayvanlarım yatıyor" şeklinde konuştu.

“Tek amacımız adaya girelim, atlarımızı tedavi edelim”

“Tek amacımız adaya girelim, atlarımızı tedavi edelim” diyen Gökhan Ceylan. “Adaya girdiği zaman, adada yemini yiyecek, arpasını yiyecek, yulafını yiyecek, kepeğini yiyecek yeri gelirse ilaç tedavisi görecek hayvan kendine gelecek. Tek amacımız adaya girelim adadaki atlarımızı burada kalan atlarımızı tedavi edelim. Seneye hazırlık, bu seneden bir beklentimiz yok” dedi.

Öte yandan, hayvanseverler atların sıcak altında bakımsız ortamda tutulmasına tepki gösterdi.
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