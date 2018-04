Adem Amca ve Yaren Leylek’in ilginç hikayesi sergiye konu oldu

Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü’nde yaşayan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi bu yıl ‘Bursa’nın Görsel Hazinesi’ başlığıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında Hikaye dalında birinci seçilmişti. Yarışmanın ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hikayeye konu olan Adem Yılmaz ve Fotoğrafçı Alper Tüydeş ile sergi salonunu ziyaret etti ve organizatörler ile bir araya geldi.

18 farklı ilden 172 fotoğrafçının 1327 eserle katıldığı Bursa Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ki konusu ‘Şehrin Görsel Hazinesi’’ idi. ‘Tek Karede Bursa’ ve ‘Fotoğraf Öyküleri’ olmak üzere 2 kategoride değerlendirilen fotoğraf yarışmasında Karacabeyli Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ‘Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde çektiği ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ hikayesi birinci olmuştu.

Photo Grapica tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının değerlendirilmesinin ardından Podyumpark’ta açılan sergi 30 Nisana kadar açık kalacak. Sergiyi ziyaret etmeye gelenler arasında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hikayeye konu olan Eskikaraağaç Leylek Köyünden Adem Yılmaz ve başarı gösteren fotoğrafın sahibi Alper Tüydeş yer aldı. Photo Grapica Sahibi Engin Çakır’ın eşlik ettiği ziyarette birlikte dereceye giren fotoğraflar gezildi.

Konuyla ilgili konuşan ve hikayenin kahramanı olan Adem Yılmaz; ‘Yaren Leylek ile birlikte köyümüze renk katan bir ikili olduk. Ben sadece leyleği değil tüm hayvanları çok seviyorum. Yaren Leylek ile 7 yıldır birlikteyiz. Her sene gelir ve mahallemdeki yuvasında yavrular. Her sabah benim balıktan dönmemi bekler. Bazen gölde avlandığım yeri bulup kayığıma konuyor. "Her sene ödüm kopuyor gelmeyecek" diye. Köyümüzün böyle güzel bir hadiseyle anılmasından ve bu anlamda köyümün tanıtımına katkı sağladığım için çok mutluyum. Sağolsun başkanımız bizi sergiye de getirdi. Burada olmak güzel’ dedi.