Adıyaman sıcaktan kavruluyor

Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman’da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar parklara ve havuzlara koşuyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve havuzları tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor.

Bazı vatandaşlar mesire alanlarında veya park gibi bölgelerde ağaç gölgelerinde zaman geçirirken bazı vatandaşlar ise derelerde ya da havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.