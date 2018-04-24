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24 Nisan 2018 Salı 05:02

Adıyaman’da 5.1 şiddetinde deprem

Adıyaman’da 5.1 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar kendini sokağa attı.

Adıyaman'da 5.1 şiddetinde deprem
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Adıyaman’da 5.1 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar kendini sokağa attı.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman’da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Yine aynı ilçede 5.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar korku içinde sokağa indi. Vatandaşlar evlere girmeye korkuyor. Artcı depreme karşı sokaklarda beklemeyi sürdürüyor.
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