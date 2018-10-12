Adıyaman’da acı en tatlı halini aldı

Etsiz çiğ köftenin tescilini alan Adıyaman’da Çiğ Köfte Festivali düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen Çiğ Köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çiğ köfte leğeninin başına geçerek çiğ köfte yoğuran Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yoğurduğu köfteleri protokol üyelerine ve gazetecilere ikram etti. Harfhane grubu ise birbirinden güzel türküler seslendirdi. Konser eşliğinde yoğrulan çiğ köfteler daha sonra davetlilere ikram edildi. Festivalin açılışında konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, dünya çapında Adıyaman’ın etsiz çiğ köftesinin yayılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Coğrafi işaret olarak tescillenmesi çok önemlidir. Adıyaman Ticaret Odasının girişimleri ve siyasilerimizin destekleriyle bu başarıldı. Adıyaman’ın dünyada tanıtılmasına ciddi katkıdan bulunan bir üründür” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise çiğ köftenin muhabbete vesile olduğunu belirterek, “Çiğ köfte birliğe, beraberliğe delalettir. Eskiden beri bir evde özellikle köylerde, mahallelerde, cemaat odalarında bir çiğ köfte varsa bilin ki o bölge halkı bir ve beraberdir, bölge halkı koyu bir muhabbettedir. Bu çiğ köfteyi inşallah Adıyaman’dan dalga dalga bu tür festivallerle yayacağız. Çiğ köftenin coğrafi işaretini almak çokta kolay olmadı. Biraz zorlu ama aslına döndü. Doğduğu topraklardan yeniden yürümeye başlayacak. Yanı başımızda Şanlıurfa etli çiğ köftenin tescilini aldı. Çiğ köfte kardeşliğimizin de pekişmesine vesile olur inşallah. Burada şehirler arası bir rekabet yok. Ama şu da bir gerçek ki çiğ köfteyi ticarete kazandıran, dünyaya tanıtan ve 30 binin üzerinde şubesiyle sektörün yüzde 85’ini oluşturan Adıyaman’dır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da festivalin geç kalınmış bir festival olduğunu belirterek, festivalin uluslararası boyutlara taşınmasını temenni etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, festivali düzenleyen Kutlu’ya teşekkür ederek, “Türkiye’de 30 binin üzerinde olan çiğ köfte sektörümüz var. Çiğ köftemizin ne kadar iyi olduğunu belirtmek adına bu festivallerin devamının geleceğini düşünüyorum” dedi.

Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, Adıyamanlılar olarak çiğ köfteyi sanayi, sektör ve markalaştırdıklarını söyledi. Şu an itibariyle bakıldığında Türkiye’de ortalama 30 bin çiğ köfte satış noktasının bulunduğunu aktaran Aybak, “Tüm il, ilçe, belde ve köylerde çiğ köfte satış noktalarına rastlamak mümkündür. 100 binleri aşan istihdam sağlıyoruz. Hem sanayi sektörüne özellikle de tarım sektörüne çok büyük katkılarımız bulunuyor. Çiğ köfte sektörünün yüzde 85’i Adıyamanlılardır. Tartışma konusu çiğ köfteyi biz Çiğköfteciler Derneği olarak etsiz çiğ köftenin tescilini Adıyaman’a kazandırdık. Çiğ köfteyi üretirken bakanlığımızın bizimle ilgili çıkarmış olduğu genelgeye göre üretimlerimizi yapıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman için bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun önderliğinde bugün çiğ köfte tarihte doğduğu topraklara yeniden döndü. Özellikle etsiz çiğ köfte Adıyaman adına coğrafi tescillenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bu topraklarda çiğ köfte binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Çiğ köfte sektöründeki bütün çalışanlara Adıyaman’ı Türkiye ve dünyaya tanıttıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesi girişinde düzenlenen etkinlikle başlayan festivali Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Çiğköfteciler Derneği tarafından Adıyaman Valiliği işbirliği ile düzenleniyor. Etkinlik kapsamında çeşitli konserler, yarışmalar ve etkinlikler 3 gün boyunca sürecek.

Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.