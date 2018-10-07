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07 Ekim 2018 Pazar 17:10

Adıyaman’da teröre tepki yürüyüşü

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından teröre tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.Batman’da hain terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için Adıyaman’da düzenlenen yürüyüşte...

Adıyaman'da teröre tepki yürüyüşü
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Adıyaman’da vatandaşlar tarafından teröre tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Batman’da hain terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için Adıyaman’da düzenlenen yürüyüşte terör lanetlendi. Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünden başlayan ve onlarca insanın Türk bayrakları ile katıldığı yürüyüşte ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Demokrasi Parkı önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar adına açıklama yapan Ahmet Alagöz, gönüllü olarak askere gitmek için daima hazır olduklarını belirterek, “Adıyaman halkı olarak son dönemlerde Batman’da verdiğimiz 8 tane şehidimizin anısına böyle bir yürüyüş düzenledik. Kahpece ve haince yapılan bu saldırının arkasından bizim devletimize, milletimize ve halkımıza söyleyeceğimiz sadece iki kelime vardır. Devletimizin emri olursa taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacağız Allah’ın izniyle. Mehmetler ölmez bu vatan da asla bölünmez. Bunu bütün dünyanın bilmesi gerekiyor. Bizler ölmeyi arzulayan bir milletiz. Bizleri karşısına alacak olan insanların bir daha düşünmelerini tavsiye ederim, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yürüyüşe Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve dernek üyeleri, Adıyaman 1954 Spor taraftarlar kulüpleri üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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