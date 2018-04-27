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27 Nisan 2018 Cuma 11:31

Adnan Aslan, Çelik İhracatçıları Birliği’nin yeni başkanı

Çelik İhracatçıları Birliği’nin başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren Adnan Aslan, yeni başkanı oldu. Aslan’ın oluşturduğu yönetim kurulu, çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.

Adnan Aslan, Çelik İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı
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Çelik İhracatçıları Birliği’nin başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren Adnan Aslan, yeni başkanı oldu. Aslan’ın oluşturduğu yönetim kurulu, çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.

Türk çeliğini dünyada daha çok insana tanıtmak için bu göreve talip olduklarını söyleyen Aslan, oluşturdukları yönetim kurulunun şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Türk çeliğini dünyaya tanıtma konusunda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti. Aslan, "Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım sektörün içindeyiz, sektörün kendisiyiz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslan, "2018 hedefimiz 13,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek" dedi. Sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız. Türk sanayisine, Türk ihracatına katkı sağlamak için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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