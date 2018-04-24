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24 Nisan 2018 Salı 17:22

"Adrenalin Park" adrenalin tutkunlarını bekliyor

Bursa’nın Gürsu ilçesinin yeni cazibe merkezi Adrenalin Park, baharın gelmesiyle birlikte doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak maksadıyla belediye tarafından Ericek’te oluşturulan...

'Adrenalin Park' adrenalin tutkunlarını bekliyor
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Bursa’nın Gürsu ilçesinin yeni cazibe merkezi Adrenalin Park, baharın gelmesiyle birlikte doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Gürsu’nun turizminin gelişimini sağlamak maksadıyla belediye tarafından Ericek’te oluşturulan Adrenalin Park, ilçenin doğa sporları alanında önemli merkezler arasına girmesini sağlayacak. Birçok doğa sporunu bir arada yapma imkanı sunan Adrenalin Park, çevre düzenleme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsumuz’un sahip olduğu tabiî zenginliklerle doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde merkezlerinden olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu maksatla oluşturduğumuz Adrenalin Park birçok doğa sporunu yapma imkanı sunmakta. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Adrenalin Parkı, yazı ayrı, kışı ayrı, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikteki manzaralarıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Bütün doğa ve adrenalin tutkunlarını ilçemize bekliyoruz” dedi.

Adrenalin Park bünyesinde tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık - tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı yapay duvar, kampçılık alanı, zipline, airboat ve kano sporları gibi gölet sporları (airboat ve kano sporları) alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta.

Yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık v.b. faaliyetlerin de gerçekleştirildiği Adrenalin Park doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.
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