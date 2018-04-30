AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu: 'Bizler genellikle o hikayeleri yazan tarafta oluyoruz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türkiye’nin özellikle kriz koşullarında hikayeleri yazan tarafta olduğunu belirterek, bu hikayeleri dünyaya anlatmak gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından üniversite buluşmaları kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda ’Yeni Dönem Diplomasisi ve Türkiye’nin İnsanı Diplomasisi’ adlı bir konferans düzenlendi.

Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, yeni dönem diplomasisi ile ilgili olarak, NATO ve Barşova Paktı denilen iki temel kutupta oluşmuş bir dünyada soğuk savaş denilen propagandalarla, söylenilen ülkelerin ideolojik önceliklerini toplumlara anlatmaya çalıştığı dönemlerden geçtiklerini söyledi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye’nin insani diplomasisiyle ilgili yaptığı açıklamada samimiyet vurgusu yaptı. Güllüoğlu, "Ne kadar insani ve ne kadar samimi olarak o işi yaparsanız, yapılan o işin bereketi fazla oluyor" şeklinde konuştu.

Bahsettiği samimiyetin sadece yardım faaliyetlerinde değil, her konuda önemli olduğunu anlatan Güllüoğlu şunları söyledi:

"Kritik nokta, ben ne kadar insan olarak yapıyorsam bu işi, ben bu işi ne kadar samimi ve kalpten yapabiliyorsam o kadar etkisi fazla oluyor. Bunun ne yazık ki bir ölçüsü yok, metresi yok, puanlaması yok. Bunu kolay kolay İngilizceye de çeviremiyoruz. Bereketi mesela İngilizce anlatamıyorum, çeviremiyorum. Ancak Araplara anlatabiliyorum çünkü Arapçada da bereket kelimesi var. İngilizcede ’şans’ deniyor, ’verimlilik’ deniyor. Başka birçok şey deniyor ama bereket tam olarak hiçbirini karşılamıyor. Bunun da herhalde temelinde diyorum samimiyet, insaniyet olarak, insan olarak yaklaşmak var diye gördüm bugüne kadar. Çünkü yaptığımız işler çok kolay şeyler değildi. Türkiye’nin anlatılacak hikayelerini anlatmak lazım dünyaya. Bizler genellikle o hikayeleri yazan tarafta oluyoruz. Afrika’ya giderken oluyoruz, Asya’da oluyoruz, savaş koşullarında genelde kriz koşullarında oluyoruz. Ama esasında hikayeler akıyor. Filistin’de zaten 70 yıldır bir zorluk, bir savaş bir göç hikayesi yazılıyor. Afrika’nın şu an birçok noktasında hem savaş hem iç savaşlar hem göç hikayeleri hem kıtlık hem açlık yaşanıyor. Şu an Güney Sudan’dan kaynaklı olarak etrafındaki ülkelere 2.5 milyon civarında göç oluşmuş durumda. Uganda’da 1.5 milyon göçmen var. Orada başka bir göç hikayesi yazılıyor."

Konferansa MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı.