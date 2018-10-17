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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:40

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Denizli’de

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Türkiye’yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Denizli’de öğrenci ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendiriyor.Gazi...

AFAD Deprem Simülasyon Tırı Denizli'de
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Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Türkiye’yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Denizli’de öğrenci ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendiriyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı’nda, öğrenciler ve vatandaşlar için Türkiye’de meydana gelen büyük depremler canlandırılıyor. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatılıp uygulamalı eğitim çalışması yapılıyor.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı ile ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, AFAD Başkanlığı tarafından 81 ilde deprem davranış hareketlerini daha iyi ve uygulamalı görebilmek için hayata geçirilen simülasyon tırının 3 gün boyunca Denizli’de olacağını söyledi.

“Binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”

Kentte 3 günlük yoğun bir program hazırladıklarının belirten Etiz öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte deprem konusunda gerekli eğitimlerin verileceğini aktardı. Yıl boyunca ilçelerde, köy okullarında, muhtarlıklarda, kahvehanelerde ve kamu kurumlarında deprem eğitimi verdiklerini ifade eden Etiz, "Bu sefer deprem tırımız uygulamalı bir şekilde, depremi yaşatarak; ‘Depremde nasıl davranış hareketleri yapmamız gerekiyor, depremin geçmesini nasıl beklememiz gerekiyor?’ bunları uygulamalı olarak ilimizde bulunduruyoruz. Bunun için çok mutluyuz, deprem tırını uzun zamandır bekliyorduk. Bundan sonra fuar açılışlarında, çeşitli etkinliklerde deprem tırımızı ilimize getirteceğiz. Halkımızda afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve bu bilincin halkımızda tamamen oturmasını sağlamak için bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Uygulamalı ve teorik olarak 136 bini öğrenci olmak üzere 155 bin kişiye ulaştıklarını belerten Etiz, Denizli’de Mili Eğitim’in uygun gördüğü okullardan 2-3 bin öğrenciye ve tırı ziyaret eden vatandaşlara depremi yaşatarak depremde nasıl davranışlar sergilemeleri konusunda eğitim vereceklerini bildirdi.
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