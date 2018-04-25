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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:29

AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin zulmünden kaçan Doğu Guta halkı için AFAD tarafından Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlıyor.TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin Muhammediye‘de...

AFAD kurdu, Mehmetçik koruyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye rejiminin zulmünden kaçan Doğu Guta halkı için AFAD tarafından Afrin’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlıyor.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor" notu ile Mehmetçik tarafından korunan çadır kentin fotoğraflarını paylaştı.
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