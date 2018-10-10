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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:33

AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: “AFAD çalışanlarının problemlerini dinliyoruz”

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Ordu AFAD İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.Ordu AFAD İl Müdür Vekili Selim Çakmak tarafından karşılanan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan...

AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: 'AFAD çalışanlarının problemlerini dinliyoruz”
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AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Ordu AFAD İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ordu AFAD İl Müdür Vekili Selim Çakmak tarafından karşılanan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, AFAD çalışanlarının sorunları ve çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. AFAD çalışanlarıyla birlikte bir araya da gelen Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Dayı, onların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD çalışanlarının sıkıntıları dinleyerek, neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı. Çelik, "İlk defa Ordu’ya gelme şansımız oldu. Yaklaşık 4 yıl önce sendikamızı kurmuştuk. Türkiye genelindeki bütün AFAD çalışanlarını birebir ziyaret edip, bire bir genel anlamda sorun ve sıkıntıları çözüm noktasında neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Daha sonra bunları çözüm önerileri ile beraber üst makamlara ve AFAD Başkanlığımıza iletmek üzere bir rapor hazırlama planımız var. Bu çerçevede de Ordu’yu ziyaret ederek, buradaki AFAD çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını bire bir görüşme fırsatımız oldu” dedi.

Karadeniz Bölgesi’nin jeolojik yapısından dolayı özellikle kış ve ilkbahar aylarında sel ve heyelan riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Çelik, “Yakın bir zamanda da Ordu’da sel tehlikesi oldu. Bununla ilgili yapılması gereken, önceden planlama konusunda dere yataklarındaki yerleşim alanlarına izin verilmemesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın en son Ordu’da meydana gelen sel felaketinden sonra daha dirençli şekilde mücadele başlatıldı. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde vatandaşların da bunlara destek vermek sureti ile el birliği ile meydana gelebilecek olan sellere karşı, inşallah can ve mal kaybını atlatarak üstesinden gelme imkanımız olur” şeklinde konuştu.

Çelik ayrıca, AFAD çalışanlarını ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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