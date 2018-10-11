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11 Ekim 2018 Perşembe 15:26

AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: "Atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılmasını istiyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) çalışanlarının sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirten AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, arama kurtarma teknisyenlerinin görevde yükselme unvan değişikliği ile atama ve yer değişimi...

AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: 'Atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılmasını istiyoruz'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) çalışanlarının sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirten AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, arama kurtarma teknisyenlerinin görevde yükselme unvan değişikliği ile atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılması için çalıştıklarını söyledi.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, AFAD Samsun İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada, AFAD çalışanlarının sorunları ve çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ziyaret esnasında yaptığı açıklamasında, "Bizim birinci hedefimiz yıllardan beri açılmayan arama kurtarma teknisyenleri için görevde yükselme unvan değişikliğinin yapılması. Atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılmasını istiyoruz. AFAD tazminatının tüm AFAD çalışanlarına verilmesi yönünde bir çalışma yapılmasını istiyoruz. AFAD çalışanların 3 bin 600 TL ek göstergeye dahil edilmesi de AFAD için büyük avantaj olacaktır. Bugün Samsun’daki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yerelde olan sorunları da burada görüşeceğiz. Yaptığımız çalışmaları rapor haline getirerek AFAD Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile paylaşacağız" dedi.
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