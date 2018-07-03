AFAD’tan kayıplar için uyarı

Türkiye’de son zamanlarda artış gösteren kayıp vakaları üzerine Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) engelli, yaşlı veya alzheimer hastaları için olası bir kaybolmaya karşı kıyafetlerine iletişim bilgileri yerleştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’de son zamanlarda artış gösteren kayıp vakaları üzerine Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) engelli, yaşlı veya alzheimer hastaları için olası bir kaybolmaya karşı kıyafetlerine iletişim bilgileri yerleştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada kayıp vakaları olduğu zaman vatandaşların zaman kaybetmeden ilgili kurumlara başvurması gerektiği ifade edilirken, engelli, yaşlı veya alzheimer hastaları için olası bir kaybolmaya karşı kıyafetlerine iletişim bilgileri yerleştirilmesi istendi.

"Ailelerin bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir"

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Yurt genelinde son zamanlarda kaybolan vatandaşlarımızın sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Müdürlüğümüze gelen kaybolma ihbarlarında genellikle kayıp kişinin korumaya ve kollanmaya muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli olduğu görülmektedir. Özellikle son aylarda kaybolanların korumaya ve kollanmaya muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli olması nedeni ile ailelerin bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kıyafetlere iletişim bilgileri koyulmalı

Açıklamada kayıp vakalarının azaltılması için ailelere de bazı uyarılarda bulunularak "Ailelerin beraber yaşadıkları çocuk, engelli ve yaşlı bireylerine sahip çıkmaları, özellikle alzheimer ve demans rahatsızlığı bulunan yakınlarını titizlikle takip etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu tür rahatsızlığı olan bireylerimizin evlerinden çıkışları kontrol edilmelidir. Bu takip engelli ve çocuklarımız için de geçerlidir. Yaşanan kayıp olaylarına baktığımızda çoğunluğunu engelli ve yaşlılarımız oluşturmaktadır. Özellikle kaybolan alzheimer hastaları, bir başkası tarafından bulunduklarında hastalıkları nedeniyle geçmişe ve yakınlarına ait bilgiler verememekte ve alzheimer hastasıyla ailesinin verdiği bilgiler örtüşmemektedir. Buna karşı ailelerin engelli ve yaşlılarının takibinin yanı sıra bu durumda olan vatandaşlarımızın kıyafetlerine, üzerlerine en azından iletişim bilgilerinin olduğu bir belge koymaları yerinde olacaktır. Aynı şey çocuklarımız için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

"Yakınları kaybolan vatandaşlar vakit kaybetmeden ilgili kurumlara başvurmalı"

Açıklamanın devamında "Kaybolmanın üzerinden 24 saat geçtikten sonra yetkililere müracaat edilmesi gerektiği yönünde vatandaşlarda yanlış bir kanaat olduğu görülmektedir" denilerek, "Yakınları kaybolan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden 112 Acil, 122 AFAD, 155 Polis ve 156 Jandarma birimlerinden birine acilen müracaat etmeleri kayıp şahsın bulunmasını çok daha kolay hale getirecektir. Vatandaşlarımızın bilgi edinmeleri ve bu tür olaylar karşısında hassasiyet göstermeleri önemle duyurulur" uyarısında bulunuldu.