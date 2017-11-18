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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:29

Afetzedelerin fideleri ücretsiz üretilecek

Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş İlçesi’nde hortum afetinden zarar gören tüm çiftçilere her çeşit fideler ücretsiz verilecek.Yüksel Tohumculuk Kumluca’daki Fide Tesislerinde ürettikleri her çeşit fideyi Kumluca, Finike, Demre...

Afetzedelerin fideleri ücretsiz üretilecek
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Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş İlçesi’nde hortum afetinden zarar gören tüm çiftçilere her çeşit fideler ücretsiz verilecek.

Yüksel Tohumculuk Kumluca’daki Fide Tesislerinde ürettikleri her çeşit fideyi Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçesinde hortum afeti yaşayan ve seralarını yeniden kurmak zorunda kalan çiftçiler ücretsiz fide dağıtacak. Bölge Müdürü Türker Demiröz ve Ziraat Mühendisi Ergun Duran, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette Demiröz, “Fide sektöründe çok eski bir firmayız. Bölgemizin büyük bir bölümünün fide ihtiyacını karşılıyoruz. Kumluca Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimizin yaklaşık yüzde 30’u hala bizim çeşitlerimizi ekmektedir. Kumluca ve bölge genelinden kazanç elde ediyorsak en zor günlerinde bölgede üretim yapan çiftçilerimizin yanında olmalıyız.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzün tespit ettiği afette zarar gören tüm üreticilerimiz hangi çeşidimizden ekmek isterse o çeşidin tohumunu karşılamaya hazırız” dedi.

Ziraat Mühendisi Ergun Dura, “Afette zarar gören örtü altı sebze üreticisinin Ocak, Şubat ve Mart dönemi ekimlerinde ekecekleri fidelerin tohumlarını bizlerden temin edebilecek. Bazı fide tesislerimiz afetten zarar gören üreticilerimizin üretim alanı ve kaç adet fideye ihtiyacı var listesini hazırladı. Kumluca da fide üretimi yapan tesislerimiz, afetzede çiftçilerimizin fidelerini üretmeye hazırdır.”

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da “Verdiği hizmetler karşılığında bu bölgeden para kazanan ve en zor gününde örtü altı sebze üreticisinin yanında olan firmalarımızı kutluyorum. Bizi biz yapan ve milletimizi ayakta tutan işte bu ruhtur. Bu sektörün onurlu davranışı diğer sektör temsilcilerine de örnek olur” diye konuştu.

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