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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:43

Afrin kahramanları alkışlarla karşılandı

Mardin’den Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e giden 44 özel harekat polisi, kentte dualar, alkışlar ve bayraklarla karşılandı.

Afrin kahramanları alkışlarla karşılandı
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Mardin’den Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e giden 44 özel harekat polisi, kentte dualar, alkışlar ve bayraklarla karşılandı.

Mardin’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütlerine yönelik Suriye’nin Afrin bölgesine yaptığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere 23 Şubat’ta bölgeye uğurlanan 44 özel harekat polisi görevini tamamladı. Polisler, bugün geldikleri kente, aileleri ve meslektaşları tarafından dua, alkış ve bayraklarla karşılandı. Duygusal anlara sahne olan buluşmada polisler ve aileleri birbirlerine sarılarak, hasret giderdi.

Polisleri karşılayan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ise özel harekat polislerine terörle mücadelede gösterdikleri gayret için teşekkür etti.
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