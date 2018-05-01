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01 Mayıs 2018 Salı 17:49

Afrin merkezine ÖSO bayrağı dikildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Afrin’de, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı El Hamza Tugayları tarafından ÖSO bayrağı şehrin merkezine dikildi.

Afrin merkezine ÖSO bayrağı dikildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Afrin’de, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı El Hamza Tugayları tarafından ÖSO bayrağı şehrin merkezine dikildi.

Yaklaşık bir ay önce TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i terör örgütü PKK/YPG’den temizlenmişti. El Hamza Tugaylarından bir kişi, “Esad rejimini bitirene kadar davamızı sürdüreceğiz” dedi. ÖSO ve TSK’nın kontrol altına aldığı Afrin’de şehrin yollarında ve binalarında mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Afrin, terör örgütlerinden temizlendikten sonra bölgenin birçok yerinde ulusal meclis oluşturulduğu belirtildi.
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