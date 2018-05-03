Afrin’de teröristlerin izleri temizleniyor

Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, kentin çevresinde bulunan hendekler ile mevziler de kapatılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, kentin etrafında bulunan hendek ile mevzilerinde kapatılması için çalışmalar başladı. Görevlendirilen bir hafriyat ekibi, teröristlere ait izleri iş makineleri ile temizliyor. Teröristlere ait mevziler dümdüz edilirken, kentin etrafında bulunan hendekler ise kapatılıyor. Teröristlerin saklandığı, barındığı ve bırakıp kaçtıkları kulübeler de kaldırılıyor.