Afrin’deki savaş mağdurlarına yardım, yetimlere oyuncak

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afrin’de kurulan Mahmudiye Kampı ve Ömer El-Faruk Yetimhanesi’ne insani yardım götürdü.AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eşi ve çocukları ile birlikte AFAD tarafından Afrin’de...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afrin’de kurulan Mahmudiye Kampı ve Ömer El-Faruk Yetimhanesi’ne insani yardım götürdü.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eşi ve çocukları ile birlikte AFAD tarafından Afrin’de kurulan Mahmudiye Kampı’nı ziyaret etti. Güllüoğlu, Doğu Guta’dan gelerek buradaki kampta yaşayan savaş mağdurlarına gıda malzemesi dağıttı.

Güllüoğlu, burada yaptığı açıklamada, son 3 ayda özellikle Doğu Guta’ya rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu insanların Halep, İdlib, Hama ve Fırat Kalkanı bölgelerine gittiğini belirterek, "Mahmudiye Kampı da bunlardan biri. Bizler de burada yaşayan insanlara gıda yardımı için geldik" dedi.

AFAD olarak Mahmudiye Kampı’nı sadece Doğu Guta’dan gelenler için oluşturduklarını belirten Güllüoğlu, "Bir taraftan Afrin ve Fırat Kalkanı’nda birçok olumlu gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Suriye krizinin en yoğun günleri yaşanıyor. 2017 yılında Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 3 milyon insan Suriye içinde tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, daha sonra İdlib’deki Ömer El-Faruk Yetimhanesi’ne giderek burada kalan 180 yetim çocuğa oyuncak dağıtırken kampta kalan yaklaşık 500 kişiye de gıda yardımında bulundu. Hama, Humus ve İdlib’den gelen yetimlerin ve ailelerin burada barındığını belirten Güllüoğlu, "Biz geçen hafta 23 Nisan’da gelmeye niyetlenmiştik ama gelemedik. Bu hafta gelerek hem Türkiye’deki çocukların gönderdiği oyuncakları hem de İstanbul’da faaliyet gösteren Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin aldığı oyuncakları bugün gelip onlara dağıtıyoruz. 10 yaşın altında olan çocuklar genelde buradalar 7 yıldır savaştan başka bir şey görmemiş çocuklar var burada. Onları bir nebze sevindirmek için buradayız” dedi.