Afrin’in Beylan köyüne elektrik ve su geldi

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemesiyle Afrin’in Bülbül beldesine bağlı Beylan köyünde altı yapının tamiri ve temel yaşam hizmetlerinin sunulmasıyla hayat normale döndü.

Nüfusunun 2 bin civarında olduğu Meydanki mevkiinde bulunan Beylan köyünde elektrik jeneratörleri çalışmaya başlarken, evlere su da verilmeye başlandı. Köyün yaşlılarından Muhammed Seydo, PKK’nın 7 yıl süren zulmünden Türk askerleri ve ÖSO sayesinde kurtulduklarını, 100 haneden oluşan köyde evlere ücretsiz elektrik ve su temin edildiğini, sağlık hizmeti sağlandığını, Azez’den ekmek temin edildiğini ve hayatın normale döndüğünü söyledi. Muhammed Seydo ayrıca, Türk askerinin kendilerini kurtarmadan önce, PKK’nın, gençlerini zorla terörist partisine aldıklarını, kontrol noktasından geçtiklerinde vergi aldıklarını, artık o döneminin bittiği için Türk askeri ve ÖSO’ya teşekkür ettiklerini de söyledi.

Köyden bir kişi, köylerinin teröristlerden kurtulmasından sonra köyün yönetimi ve belediye hizmetinin verilmesi için ÖSO ile koordineli olarak köyün yönetimi için 6 kişilik bir idari meclis kurulduğunu ifade etti. Köy tamamen sivil yönetime devredildi.