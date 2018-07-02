GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01

Afrinli ailelerin kıyafetleri Türkiye’den

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de İHH İnsani Yardım Vakfının açtığı hayır mağazası bölge halkına ücretsiz olarak hizmet veriyor.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında...

Afrinli ailelerin kıyafetleri Türkiye'den
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de İHH İnsani Yardım Vakfının açtığı hayır mağazası bölge halkına ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de bulunan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfınca Afrin merkezinde günlük 100 ailenin ücretsiz olarak faydalandığı bir hayır çarşısı daha hizmete açıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’ndan önce hizmete açtıkları hayır çarşısının hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Afrin’de kurulan hayır çarşısından Suriyeli yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ürünlerini temin ettiklerini belirten Tosun, "Afrinli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için açtığımız çarşımızdan her gün ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 100 aile faydalanıyor. Buraya gelen ihtiyaç sahipleri önceden tespit edilip kendilerini ücretsiz alışveriş kartı veriliyor. Bu kart ile ailelerin ücretsiz olarak kıyafet ihtiyaçlarını temin edebildikleri çarşımız, Afrin’de önümüzdeki bir yıl boyunca hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Tosun, Afrin’de kontrolün sağlanmasının ardından hayatın normale dönmeye başladığının altını çizerek, "Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Afrin’de hayat normale dönmeye başladı. Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu nedenle bu tip projelerle aileleri her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Çarşıdaki kıyafetler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku