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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:50

AFSAD’ın 40’ıncı yılı ÇSM’de kutlanıyor

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) 40 yıllık birikimini fotoğraf sergisiyle kutluyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergi, 28 Kasım’a kadar görülebilecek.

AFSAD'ın 40'ıncı yılı ÇSM'de kutlanıyor
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Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) 40 yıllık birikimini fotoğraf sergisiyle kutluyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergi, 28 Kasım’a kadar görülebilecek.

Fotoğraf adına olan biteni keşfetmek üzere dünyada fotoğrafın gelişimini ve değişimini öğrenmek için 400 üyesiyle çıktıkları yolda birçok eser kazandıran AFSAD, 40’ıncı sanat yılını Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde çok sayıda fotoğraf tutkununun katıldığı bir sergiyle kutladı. 40’ıncı yıl kapsamında güncel sanat ve fotoğraf temalı sempozyum da düzenlendi.

AFSAD üyesi 400 üyenin yarısının emek vererek oluşturduğu yaklaşık 500 eserden oluşan sergide, fotoğraf sanatçıları, hikayelerini sanatseverlerle paylaştı.

AFSAD’ın 40 yılını fotoğraflarla anlatan sergi, 28 Kasım’a kadar görülebilecek.

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