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24 Temmuz 2018 Salı 14:50

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Yıldız’dan İHA’ya ziyaret

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İhlas Haber Ajansı Afyonkarahisar Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu.24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yerel ve ulusal basın kuruluşlarına ziyaretlerini gerçekleştiren Yıldız’ı...

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Yıldız'dan İHA'ya ziyaret
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İhlas Haber Ajansı Afyonkarahisar Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yerel ve ulusal basın kuruluşlarına ziyaretlerini gerçekleştiren Yıldız’ı İHA muhabiri Ahmet Bilal Hamzaçebi karşıladı. Afyonkarahisar Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yıldız, basının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Saha da basın mensuplarıyla bir çok konuda bir arada görevlerini gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, İHA çalışanlarının ve tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

İHA’yı yakından takip ettiğini ve çalışmalarını beğendiğini dile getiren Yıldız, “Basının üçüncü gözümüz olduğunu biliyoruz, basın sektöründe görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İHA oldukça başarılı haberler servis eden büyük bir kuruluştur. Çalışmalarınız da başarılar diliyorum” dedi.

İHA muhabiri Hamzaçebi, İHA’nın bölgedeki çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Yıldız’a teşekkür etti.
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