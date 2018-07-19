Afyonkarahisar POMEM 403 mezun verdi

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü 21. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti ve 403 polis adayı yemin ederek göreve başladı.

4 Mart 2018 tarihinde başlayan eğitimlerin 19 Temmuz 2018 günü mezuniyet töreni ile sona erdiği Afyonkarahisar POMEM Müdürlüğünde, 403 polis adayı yemin ederek göreve başladı. POMEM Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemin törenine Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, POMEM Müdürü Mustafa Eker, protokol üyeleri ile yemin ederek polislik mesleğine başlayan polis adaylarının aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan POMEM Müdürü Mustafa Eker, “Eğitim Merkezimizde 4 Mart 2018 tarihinde intibak eğitimi ile başlayarak 19 Temmuz 2018 tarihinde sona eren zorlu bir maratondan geçen, derslerinde, mesleki eğitimlerinde başarılı olan toplam 403 öğrencimizin işte bugün burada Emniyet teşkilatımıza katılmasının onuru ve gururunu yaşıyoruz. Türk Polisi şu grubun, bu kesimin değil, sadece ve sadece Türk milletinin, Türk devletinin polisidir. Görevi, ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, başka hiç bir yere değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet etmektir. Teşkilatımızda, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek her türlü terör örgütlerine ruhunu satmış kişilere yer yoktur. Çünkü bu kurum milletin kurumu, devletin kurumudur ve sadece onlara hizmetle mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. Bilmeliyiz ki bizler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek kadar Devletimizin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapılanmanın, birlik ve bütünlüğümüze kast eden terör şebekelerinin karşısında azimle mücadele etmekle mükellefiz” dedi.

Polislik Kutsal Meslektir

Polislik ve askerlik mesleğinin çok kutsal olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz, polis ve askerin sözleşmesinde yazan ayrıntıya dikkat çekti. Vali Tutulmaz, “Vatandaşlarımızın, milletimizin huzurunu sağlamak, onların huzurlu bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak üzere göreve başlayan kardeşlerimiz bir taraftan da şunu diyorlar. Biz gerekirse görevimiz uğruna vatanımız uğruna seve seve can vermeye hazırız. Polislik ve askerlik mesleği dışında canını ortaya koyan daha önemli meslekler var. Ama en önemlisi polis ve askerlerimizdir. Polis ve askerimizin sözleşmesinde şunu diyor. Ben gerekirse vatan için, gerekirse vatandaşlarımızın huzuru için ölmeye hazırım diyor. Bu güne kadar da genelde gördüğümüz daha riskli meslekler içerisinde polislik ve askerlik gelmektedir. Ancak aynı oranda da kutsaldır. Kutsallığı vatan uğruna ve vatandaşlarımızın huzuru uğruna canı verebilme yönüdür. Ancak bunu yaparken bu meslek grubu içerisinde de zaman zaman sıkıntılı olanlar olmuştur” dedi.

Polis Adayları Kep Attı Aileleri İle Oyun Havası Oynadı

Konuşmaların ardından polis adayı Afyonkarahisar Polis Okulunu dönem birincisi olarak bitiren Okan Akdeniz, yaş kütüğüne plaket çaktı. Polis adaylarının yemin etmesi ve mezuniyet keplerini geri sayım yaparak havaya atmasıyla sona eren programda 21 mezuniyet döneminde başarılı olan ilk 3 öğrenciye de Vali Mustafa Tutulmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası polislik mesleğine adım atan çocukları ile bir araya gelen aileler duygusal anlar yaşandı. Mezuniyet günü dolayısıyla polisler aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.