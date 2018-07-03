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03 Temmuz 2018 Salı 16:48

Afyonkarahisar’da lavantalar çiçek açtı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan lavanta fideleri boy atarak bu yıl çiçek açtı.Şuhut’ta 2016 yılında ilk defa ilçede dikimi yapılan ve üreticilere dağıtılan lavanta fideleri yetişerek çiçek açarken, yakın...

Afyonkarahisar'da lavantalar çiçek açtı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 2 yıl önce dikimi yapılan lavanta fideleri boy atarak bu yıl çiçek açtı.

Şuhut’ta 2016 yılında ilk defa ilçede dikimi yapılan ve üreticilere dağıtılan lavanta fideleri yetişerek çiçek açarken, yakın zamanda hasat yapılacağı belirtildi. İlçede kurak ve kullanılmayan arazilerde üretimi yapılan lavantanın ilçedeki çiftçilere şeker pancarı ve patatese alternatif olması planlanıyor. Lavanta üreticisi Ahmet Koç, "Şuhut Koç Yatağı Köyü sınırlarında bir alandayız. ORKÖY kapsamında Şuhut’ta ve Afyonkarahisar’da ilk lavanta bahçesi kurulan yerdir. 2016 yılı Aralık ayı içerisinde 2 bin kadar lavanta diktik. Susuz kurak bir arazide yetiştiği için bir kısmı kurudu. Ama genel anlamda tamamıyla iyi bir verim olmaya başladı. Fakat üretirken tek kaybımız lavantanın pazarının oluşmaması. Şu anda Dazkırı ve Dinar, Başmakçı bölgelerimizde devamlı üretim yoğun bir şekilde yapılmakta. Şuhut’ta ilk proje olması çevremizdeki insanlara değişik ürün üretilebileceği konusunda gösterme çabasındayız. Kendim kamu kurumu personeli olduğum için hafta sonu mesai dışı saatlerinde burası ile uğraşıyorum. Üç yıllık bir süre geçti lavantalar dikileli lavantanın dikiminden itibaren beş yılda verime geçilebileceği uzman kişiler tarafından tarafıma bildirildi. Şu anda 2.5 yıl oldu. Yarı ömrünü tamamladı. Tam olarak yetişebilmesi için 5 yıla tamamlandığı zaman sütunların kolonların aynı ayarda olacağı istenilen verimin alınabileceğini düşünüyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının Afyonkarahisar’daki idarecileri, Şuhut’taki Orman Şefliğinin yardımı Afyonkarahisar’da tekrar ORKÖY projesini takip eden kişiler tarafından gerekli ilgi ve alaka gösterildiğini ancak bundan sonraki çalışmaların gösterilmesini arz ediyoruz" dedi.
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