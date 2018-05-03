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03 Mayıs 2018 Perşembe 00:22

Ağrı PÖH timi 2,5 ay sonra geri döndü

TSK ve ÖSO mensupları tarafından Suriye’nin Afrin kentinde bulunan terör örgüttü YPG/PKK’ye yönelik düzenlenen operasyonlara katılan 44 kişilik Ağrı PÖH ekibi görevlerini tamamlayıp 2,5 ay sonra kente döndü.Otobüslerle Ağrı’ya gelen...

Ağrı PÖH timi 2,5 ay sonra geri döndü
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TSK ve ÖSO mensupları tarafından Suriye’nin Afrin kentinde bulunan terör örgüttü YPG/PKK’ye yönelik düzenlenen operasyonlara katılan 44 kişilik Ağrı PÖH ekibi görevlerini tamamlayıp 2,5 ay sonra kente döndü.

Otobüslerle Ağrı’ya gelen 44 kişilik Özel Harekat Polisi (PÖH), görev arkadaşları ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. PÖH ekibi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik PÖH timinin görevlerini başarı ile tamamladığını belirterek Özel Harekatçıların her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. Yıldız, “Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler. Ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz, geçmişler oldun” şeklinde konuştu.

Program kurban kesimi ve okunan duaların ardından sona erdi.
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