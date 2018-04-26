Ağrı’da 24 bin ağaç dikimine başlandı

Ağrı Belediyesi projeleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kentte 24 bin adet ağaç dikimine başlandı.

Ağrı İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan TRT Park’ta bin dönümlük alana sonbahara kadar 22 bin çam ve fidan, 2 bin elma ve vişne ağaçları olmak üzere toplamda 22 bin ağacın toprakla buluşması hedefleniyor. Ağaç dikimi Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OMG) tarafından gerçekleştirilecek. TRT Park’ta düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, küreği eline alarak ağaç dikip çalışmanın startını verdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elban, kentte park çalışması yaptıklarını ancak piknik yapılacak geniş bir alana ihtiyaçları olduklarını söyledi. İl Özel İdaresi’ne ait TRT Park’ta bulunan bin dönüm alanı Kasım ayına kadar ağaçlandıracaklarını ifade eden Elban, pikniğe gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir alan oluşturacaklarını kaydetti.

Ağrı merkezde ve köylerde yaşayan vatandaşların buraya pikniğe geleceklerini dile getiren Elban, "Bu alanın bir bölümünün ağaçlandırılması bir aya kadar bitmiş olur, zaten bir kısmı yapıldı. Yaz boyu tamamen hendek açılma işlemleri tamamlanacak, çukurlar kazılacak ve sonbaharda kalan bölümünde ağaçlandırılması bitmiş olacak. İlimiz için güzel bir yeşil alan olur diye düşünüyoruz. Ayrıca bu alanlarda geçtiğimiz günlerde 630 dönüm meyce bahçesi kurmuştuk ilimizde. Gelecek yıl muhtemelen 3-5 bin dönüm bir alan daha planlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Elban, 20 dönümlük vişne bahçesi oluşturacaklarını sözlerine ekledi.