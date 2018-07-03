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03 Temmuz 2018 Salı 18:44

Ağrı’da yüzlerce vatandaş Leyla ve Eylül için yürüdü

Ağrı’da Barikat04 Taraftar Derneği öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve dün akşam saatlerinde cesedi bulunan minik Leyla ve Ankara’da katledilen Eylül için yürüdü.

Ağrı'da yüzlerce vatandaş Leyla ve Eylül için yürüdü
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Ağrı’da Barikat04 Taraftar Derneği öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve dün akşam saatlerinde cesedi bulunan minik Leyla ve Ankara’da katledilen Eylül için yürüdü.

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir bugün köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Minik Leyla için tüm Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükselirken, Ağrı’da da vatandaşlar minik Leyla ve Ankara’da katledilen Eylül için yürüdü. Barikat04 Taraftar Derneği tarafından organize edilen yürüyüş Dörtyol Kavşağı’nda başladı. Çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce vatandaş, ellerinde ‘İdam isteriz’, ‘Affet bizi Leyla seni koruyamadık, insan olmaktan utanır haldeyiz’, ’Eylül yaktı, Leyla kavurdu, idam istiyoruz’, ‘Affet bizi meleğim’ yazılı pankartlar taşıdı. Vatandaşlar sık sık ‘İdam isteriz’, ’Susma sustukça sıra sana gelecek’ sloganları attı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
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