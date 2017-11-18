Ahıska Türkleri ABD’de unutulmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türklerin Ahıska’dan sürgün edilişinin 75. yıldönümünde, sürgünde hayatını kaybedenler sevgi ve rahmetle yâd edildi.

ABD’de faaliyet gösteren Amerika Türk Toplulukları Birliği öncülüğünde New York eyaletinde bulunan Long Island Mevlana Camisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sürgün sırasında yaşamlarını kaybedenlerin anısına lokma ve tatlı dağıtıldı.

Amerika Türk Toplulukları Birliği Başkanı Savaş Şahin, “Ahıska Türklerinin Sovyet Rusya’nın diktatör lideri Stalin tarafından sürgüne gönderilmesinin yıldönümü. Sürgünde yaşamlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz” dedi.

73 yıl önce yaşanan acı sürgün olayının Türklerin halen daha içini yaktığını söyleyen Başkan Savaş Şahin, “Stalin’in emriyle nereye sürgün edildiklerini dahi bilemediğimiz soydaşlarımızın sürgün edilişlerinin üzerinden tam 73 yıl geçti. Sürgünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sağ kalanlar örf, adet, gelenek göreneklerini, inançlarını ve Türklüklerini kaybetmediler. Ahıska Türkleri Türk - İslam kimliklerine sahip çıktıkları gibi Türkçeyi de Rus sıkıyönetim tedbirlerine rağmen muhafaza edebilmeyi başaran ve vatansız kalan tek millettir. Allah Dünya üzerinde tüm mazlumların yanındadır” ifadelerine yer verdi.



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Farklı topraklarda doğsalar bile ortak bilincin Türklük ve Müslümanlık olduğunu belirten Başkan Şahin, “Ahıska gibi mazlum soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza sahip çıkmak bizim gönül borcumuzdur. Farklı ülkelere dağılarak oraları vatan tutan Ahıskalıların her zaman yanında olmayı kendimize bir görev addediyoruz” şeklinde konuştu.