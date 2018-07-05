Ahlat patatesi umut veriyor

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, son dönemlerde patates üzerinde birtakım işlerin döndüğünü belirterek, “Ahlat’ta bu yıl patates üretiminin çok iyi olacağına inanıyoruz. Bizim patates üretimimiz ne kadar fazla olursa doğal olarak bunun...

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, son dönemlerde patates üzerinde birtakım işlerin döndüğünü belirterek, “Ahlat’ta bu yıl patates üretiminin çok iyi olacağına inanıyoruz. Bizim patates üretimimiz ne kadar fazla olursa doğal olarak bunun fiyatı da düşecektir” dedi.

İlk olarak Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bitki işleme ile tulum peyniri tesislerini gezen Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine gitti. Ustaoğlu, Ahlat’ta bulgur ve fasulye ambalajlama tesislerini gezdikten sonra Adilcevaz ilçesinde 400 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliği ve yaklaşık 40 bin ceviz fidanının yetiştirildiği bahçeyi gezdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, son zamanlarda patates üzerinde birtakım işlerin döndüğünü söyledi. Ustaoğlu, “Bizim patatesimiz, paketleme tesisi ile depolama alanlarıyla yine teşvik kapsamında Ahlat’ta tesisimiz var. Bitlis patatesi hem bölgede tüketimi en yüksek olan hem de ülkemizin yüzde 4,5’lik kısmını karşılıyor. Son dönemlerde patates üzerinde birtakım işler döndü. Ahlat’ta bu yıl patates üretiminin çok iyi olacağına inanıyoruz. Bizim patates üretimimiz ne kadar fazla olursa, doğal olarak bunun fiyatı da düşecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, gece gündüz demeden çiftçimizi bilinçlendirme adına köy köy dolaşıyor. Arkadaşlarımız mühendislerle hem topraklarımızın tahlillerini ve arazi çalışmalarını yaparak hangi ürünün hangi bölgede verim alınabilir noktasında da çalışma yaparken, diğer taraftan özellikle hükümetimizin teşvikleri noktasında bilinçlendirerek burada maksimum düzeyde verim elde etmek için çaba sarf ediyorlar. Devletimizin bir sürü teşvikleri var” diye konuştu.

Bitlis’te tüm mera ve yaylaları açtıklarını ifade eden Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hakkari’de yaptığı konuşmada, tüm Doğu Anadolu’da yaylaların hayvancılık adına açılacağını ifade etmiş ve talimat vermişti. Biz de özellikle hayvan potansiyeli olan Bitlis’te tüm mera ve yaylalarını bu anlamda açtık. Yaklaşık 750 bin üzerinde ilimizde küçükbaş hayvan mevcut. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi adına ilimizde yaptığımız çalışmalarla hem göçerler hem de vatandaşımız yaylaları daha rahat kullanabiliyorlar. Bunun en önemli nedeni huzur ve güvendir. Bölgede sağlanan huzur ve güven ikliminin sonucu şu an ilimizin en ücra köşesine kadar vatandaşımız çok rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabildiği gibi her türlü yayla ve meralarımızı da kullanma imkanına sahiptir. Yeter ki huzur ve güven olsun, burada herkesin katkı sağladığı huzur ve güven ikliminin güzelliklerini hep birlikte görüyoruz.”

Devletin tarımsal alanında Bitlis’e 2017 ve 2018 yıllarında 17,5 milyon TL destek sağlandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizde tarımsal amaçlı yapılan tesisleri inceleme ve gezme fırsat bulduk. Hükümetimizin desteği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının himayelerinde ilimizde özellikle 12 yıl içinde çok sevindirici yatırımların altına imza atıldı. 2017 yılı içerisinde ilimizde tarımsal amaçlı kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 16 tesiste 7,5 milyon lira hibe yapıldı. Geçen yıl bu tesislerin toplu açılışını yaptık. 2018 yılında ise bu amaçla 16 tesisimiz ilimizde istifade edecek. 10 milyon lira hibeli 16 tesisimiz faaliyette geçecek. İlimiz, Doğu Anadolu Bölgesinde malumunuz tarım potansiyeli en fazla güçlü illerin başında geliyor. Başta hayvancılık olmak üzere yine farklı ürünlerin yetiştiği verimli arazileri olan bir coğrafyaya sahibiz. Özellikle Van Gölü havzası üzerinde bulunan yerleşim yerlerimizin başta ceviz olmak üzere patates, soğan kuru, fasulye, domates anlamında çok verimli üretim alanları olan bir yer. Bugün 5 tane tesis gezdik. Gerçekten gurur verici. Bir hayvan çiftliğinde 400’den fazla büyükbaş hayvanın yetiştirildiğini, bunun yanında yine şu an içinde bulunduğumuz Adilcevaz’ın en önemli marka değeri olan cevizin değerlendirilmesi ve üreticinin istifadesi adına burada bir ceviz üretim tesis mevcut. Burada sertifikalı ve patentini aldığımız Kazankaya ve Adilcevaz13 diye tabir edilen iki tane tescilli ceviz fidanımız var. Bu tesiste bunların hem aşılaması yapılıyor hem de diğer üreticilerimize aşıları yapılan fidanlarımızın dağıtımı yapılıyor. Yüz yıllardır bölgemizin en önemli marka değeri olan Adilcevaz cevizini inşallah bu teşvik ve yatırımlarla çok daha iyi bir duruma getireceğiz. Daha önce üniversitede bir ceviz çalıştayı düzenledik. Bizim en önemli marka değeri olan cevizin yaygınlaştırılması lazım. Bu üretim tesislerimizi ilimizde yapmamız lazım demiştik, bugün bunun ilk örneklerini gördük. Gurur verici. Devletimizin desteği ile yapılan bu tesislerin daha da fazla yaygınlaşmasını istiyoruz” diye konuştu.