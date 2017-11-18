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18 Kasım 2017 Cumartesi 08:57

Ahmed-i Hani Sancaktepe’de anıldı

17’nci yüzyılda yaşamış Kürt edip, şair, tarihçi, ve mutasavvıf Ahmed-i Hani Sancaktepe’de düzenlenen program ile anıldı.

Ahmed-i Hani Sancaktepe'de anıldı
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17’nci yüzyılda yaşamış Kürt edip, şair, tarihçi, ve mutasavvıf Ahmed-i Hani Sancaktepe’de düzenlenen program ile anıldı.

Sancaktepe Belediyesi, 17’nci yüzyılda yaşamış ve eserlerini, dönemin tercih edilen edebiyat dili olan Farsça yerine Kürtçe yazan Ahmed-i Hani’yi Mustafa Öncel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla andı. Programa Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Prof.Dr. Namık Açıkgöz, Yard.Doç Ayhan Tek, Sosyolog ve araştırmacı gazeteci Müfid Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmed-i Hani’nin hayatının anlatıldığı programda farklı dillerde yazdığı edebi eserler incelendi. Dönemin camilerinde yazdığı eserler fotoğraflar ile gösterilip Türkçe tercümeleri okundu.

“Tasavvufi boyutu ile ön plana çıkar”

Eserleri ile birlikte ilim ve irfan hizmetleriyle Ahmed-i Hani’nin tarihte iz bıraktığını ifade eden Sosyolog ve araştırmacı gazeteci Müfid Yüksel, “Ahmed-i Hani’yi elimizdeki bilgiler doğrultusunda sizlere anlatmaya çalışacağım. Maalesef tarihi şahsiyetler ile ilgili olarak araştırmalarda ve eserlerin korunması konusunda maalesef çok eksiklikler var. Ahmed-i Hani yaşadığı bütün gölgeyi etkilemiştir. Mesnevi tarzında yazdığı bir eser tasavvufi boyutu ile ön plana çıkar” şeklinde konuştu.

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