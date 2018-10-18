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18 Ekim 2018 Perşembe 10:45

Ahmediye’de yaptırılan anaokulu hizmete girdi

Bugüne kadar Türk milli eğitimine 35 okul kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitime olan desteğini sürdürüyor.Ahmediye Mahallesi’nde anaokuluna ihtiyaç duyulmasının hemen ardından harekete geçen Başkan Akgün,...

Ahmediye'de yaptırılan anaokulu hizmete girdi
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Bugüne kadar Türk milli eğitimine 35 okul kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitime olan desteğini sürdürüyor.

Ahmediye Mahallesi’nde anaokuluna ihtiyaç duyulmasının hemen ardından harekete geçen Başkan Akgün, eğitim hayırseveri Akbalık Ailesi birlikte bölgeye modern bir anaokulu kazandırdı.

Eğitimin kalitesi artıyor

Büyükçekmece’ye son olarak 4 yeni okul kazandıran Başkan Akgün sayesinde ilçenin eğitim kalitesi de önemli oranda artıyor. Büyükçekmeceli çocuklar ve gençler, içerisinde bilim laboratuvarları, kütüphaneler, bilgisayar sınıfları, konferans salonları olan modern okullarda eğitim görüyor.

“Okulcu Hasan” ve eğitim hayırseverleri el ele

Eğitime yaptığı katkılar ve bugüne kadar kazandırdığı 35 okul nedeniyle “Okulcu Hasan” olarak isim yapan Başkan Akgün, eğitim hayırseverleri ile her yıl ilçeye yeni okullar kazandırıyor. Yeni eğitime açılan Ahmediye mahallesindeki Hamit - Beyaz Akbalık Anaokulu, hayırsever Akbalık Ailesi ve Dr. Hasan Akgün işbirliğiyle yaptırıldı. 400 metrekare alan üzerine inşa edilen anaokulunda 2 derslik, hobi odası, kütüphane, konferans salonu, yemekhane ve öğretmenler odası mevcut.

"Okullarımızı yakından takip ediyoruz"

Eğitimin kendisi için her zaman öncelik arz ettiğini kaydeden Başkan Akgün; "Büyükçekmece’ye son olarak 4 yeni okul kazandırdık. Her birinde çocuklarımızın eksiksiz eğitim alabilmeleri için tüm ayrıntıları düşündük. Tamamlanan okullarımızdan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Eksiksiz bir eğitim - öğretim için tüm okullarımızın takipçisiyiz. Eğitime başlayan Ahmediye Mahallesi’nde Hamit - Beyaz Akbalık Anaokulu’nun ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Akbalık ailesinde teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
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