Ahmet Misbah Demircan evi çöken vatandaşları teselli etti

Beyoğlu Sütlüce’de çöken binanın sakinlerini teselli eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bundan sonra önümüzdeki acil eylem planı çöken evin yaşayanlarını bir yerlerde iskan ettirmek. Buradaki yaraları saracağız. Burada yaşayanların gelecekte ne yapacaklarını planlayacağız” dedi.

Beyoğlu Sütlüce’de çöken binanın sakinlerini teselli eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bundan sonra önümüzdeki acil eylem planı çöken evin yaşayanlarını bir yerlerde iskan ettirmek. Buradaki yaraları saracağız. Burada yaşayanların gelecekte ne yapacaklarını planlayacağız” dedi.

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması bir binanın temeline zarar vermişti. Temelinde büyük oranda toprak kayması oluşan bina büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan evi yıkılan vatandaşları teselli etti. İlk olarak mağdur vatandaşların iskanının sağlanacağını belirten Demircan, "Bundan sonra önümüzdeki acil eylem planı çöken evin yaşayanlarını bir yerlerde iskan ettirmek. Bu otel olabilir onları konuşacağız. Yaşamlarına rahat edecekleri ortamı hazırlayacağız. Mağdur olan kardeşlerimiz için acil planlarını yapmak. Önümüze bir acil eylem planı koymak. Bir yandan da diğer işlemleri konuşacağız. Buradaki yaraları saracağız. Burada yaşayanların gelecekte ne yapacaklarını planlayacağız” dedi.