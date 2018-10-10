Türkistan’daki Ahmet Yesevi Üniversitesinde Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) iş birliğiyle Türkistan’da düzenlenen Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Türkistan Valisi Canseyit Tüymebayev, İMÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Kahraman, AYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, AYÜ Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdraasilov ve AYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın açış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın katılımcılara gönderdiği mesaj da okundu. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan mesajında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumları derinden etkileyen göç olgusunun sosyal bilimlerin çeşitli branşlarından bilim insanları tarafından ele alınacağı Avrasya Göç Sempozyumu’nun bilim dünyasına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, böyle bir etkinliğin Türkistan coğrafyasında Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının ayrıca memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Etkinliğin açış konuşmalarında ise Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de önemli sonuçlar doğuran göç kavramının günümüzde sığınmacılık, mültecilik gibi can yakıcı sorunlar şekline büründüğüne dikkat çekildi. Göç olgusunun doğrudan insanların yaşamlarına dokunan ve pek çok sorunu içeren bir kavram olduğuna dikkat çekilirken, özellikle zorunlu göç mağduru insanların sorunlarının ele alınmasının bilimsel bir vazifenin ötesinde bir insanlık borcu olduğu vurgulandı.

Göç olgusunun kapsamlı olarak ele alındığı sempozyuma tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, eğitim ve hukuk gibi çeşitli disiplinlerden bilim insanları katılıyor. Önemli bir göç güzergahı olan Avrasya bölgesinde yaşanan büyük göç olaylarının ve göçlerin toplumsal yansımalarının konuşulacağı sempozyumda, ülkelerin göç politikaları, sığınmacı ve mültecilerin sorunları ve insan ticareti konuları da masaya yatırılacak konular arasında bulunuyor.