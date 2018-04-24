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24 Nisan 2018 Salı 14:54

AİHM’den bebekleri ölmek üzere olan ailenin talebine ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bebekleri ölmek üzere olan İngiliz ailenin, bebeğin yaşam desteğini sonlandırmasının ertelenmesi talebini reddetti.

AİHM'den bebekleri ölmek üzere olan ailenin talebine ret
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bebekleri ölmek üzere olan İngiliz ailenin, bebeğin yaşam desteğini sonlandırmasının ertelenmesi talebini reddetti.

Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bebekleri ölmek üzere olan bir İngiliz aileden bebeklerinin Cuma günü Liverpool’da bulunan Alder Hey Çocuk Hastanesinde yaşam desteğini sonlandırmasının ertelenmesi için bir başvuru aldığını duyurdu. Hastanede yatan 23 aylık Alfie Evans’ın ebeveynlerinin Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan yaşam desteğinin sonlandırılmasının ertelenmesi ve çocuklarını tedavi için İtalya’ya götürülmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirerek talebi reddetti. Mahkeme, karara ilişkin gerekçeleri ise açıklamadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki İngiliz Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta gizemli bir dejeneratif nörolojik hastalıktan muzdarip olan 23 aylık Alfie Evans’ın tedavisine son verilebileceğine hükmetmişti. Liverpool’daki Alder Hey Çocuk Hastanesi’ndeki uzmanlar, yaşam destek tedavisinin durması gerektiğini söyleyerek daha ileri tedavinin gereksiz olduğunu gösteren tıbbi kanıtların mahkeme tarafından kabul edildiğini belirtmişti.
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