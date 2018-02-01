09 Ekim 2018 Salı 09:23

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Ba

IHAAW092309-GEN/09-10-2018 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır." 09.10.2018 09:23:09 TSI NNNN