AK Parti Ankara Gençlik Kolları Sincan Adliyesi önünde toplandı

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, FETÖ’cü teröristlerin yargılandığı Sincan Adliyesi önünde toplandı. AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Osman Özdemir, “Bu millet, 15 Temmuz’da tarihimize altın harflerle, yeni bir destan yazmıştır” dedi.

Ak Parti Ankara Gençlik Kollari 15 Temmuz FETÖ davalarını yerinde takip ediyor. Sincan Adliyesi önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Osman Özdemir, “Milletimizin bin yıldan fazla zamandır ilmek ilmek dokuduğu medeniyet değerleri ile birlikte kutlu, onurlu ve vakur bir duruşu vardır. Tarihin her döneminde bu milletin dostları huzur ve sükun içinde olmuş düşmanları ise korku içinde yaşamıştır. Osmanlı’dan miras kalmış değerlerimizle, inanç ve mücadele azmimizle, korkusuzca düşmanlarımızın ve hainlerin üstüne giden bu millet, 15 Temmuz’da tarihimize altın harflerle, yeni bir destan yazmıştır” ifadelerini kullandı.

"Tarihimiz birçok kahramanlık destanıyla doludur"

15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu kaydeden Özdemir, “Vatanımıza göz dikenler, içimizdeki hainleri maşa ederek istiklalimize kast etmişlerdir. Ancak; her seferinde aşağıladıkları, bir şey bilmez, korkar, kaçar dedikleri halkımız sokaklara dökülerek hem düşmanlarımıza hem de hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Tarihimiz birçok kahramanlık destanıyla doludur. Bu milletin çocukları olarak bizler de bu destanları dinleyerek büyüdük. Milli mücadelenin en zor dönemlerinde elinde avucunda ne varsa vatan toprakları için feda eden dedelerimiz bize: “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyordu. Bizler; “evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez” diye cepheye koşan Nene Hatunların torunlarıyız. İşte 15 Temmuz gecesi tarihimizden bize seslenen bu sada ile sokağa çıktık. Millet olarak canımızdan geçebileceğimizi ama istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya gösterdik” şeklinde konuştu.

"Türkiye kaledir! Bin yıldır İslam’a sancaktarlık yapan bu aziz milletin kalesidir"

İl Başkanı Özdemir, “Ülkemizi kukla idarecilerle yönetebileceklerini sanan, beğenmediklerini devirerek değiştirebileceğine inanan, milletimizin iradesini hiçe sayıp devletimize kastedenler ne zaman aynı şeye yeltenirlerse her seferinde karşılarında milletimizin o derin ferasetini ve şiddetli cevabını bulacaklardır. Türkiye kaledir! Bin yıldır İslam’a sancaktarlık yapan bu aziz milletin kalesidir. Dünyanın farklı coğrafyalarında eziyet gören mazlumların kalesidir. Gözünden akan yaşları silerken içini ferahlatacak bir nefes bekleyenlerin kalesidir. Bu iman bu topraklarda var oldukça beşeri hiçbir güç bu kaleyi yıkmaya muktedir olamayacak, bu kaleyi sarsamayacaktır” diye konuştu.

"15 Temmuz davalarının her zaman takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyorum"

Gençlik Kolları İl Başkanı Alı Osman Özdemir, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Ölmekten değil, abdestsiz ölmekten endişe etmiş bir milletin Aziz şehitlerini bir kez daha bu vesileyle minnetle anıyoruz, ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize de Allah şifalar versin. Rabbim bu milleti her zaman Aziz eylesin. Biz bu ülkenin aydınlık gençleri olarak 2 yıl önce gerçekleşen bu hain darbe girişimine karşı hem yüreğimizi hem de bedenimizi ortaya koyduk. 15 Temmuz’da bu ülkeyi yıkmaya, milletimizin onurunu ayaklar altına almaya çalışanlar bilsinler ki bundan sonra milletimizin iradesine ve hürriyetine karşı atacakları her adımda, yapacakları her planda karşılarında bu toprakların çelik, dirençli genç evlatlarını bulacaklardır. 15 Temmuz davalarının her zaman takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyorum.”