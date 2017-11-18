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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:46

AK Parti İlçe Başkanı Gül mazbatasını aldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Yaşar Gül mazbatasını aldı.AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Yaşar Gül, Gölbaşı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kılınç’ın elinden mazbatasını aldı.Başkan...

AK Parti İlçe Başkanı Gül mazbatasını aldı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Yaşar Gül mazbatasını aldı.

AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Yaşar Gül, Gölbaşı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kılınç’ın elinden mazbatasını aldı.

Başkan Yaşar Gül burada yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, AK Parti’de şahıs olarak kaybedenin ve kazananın olmadığını, kazananın her zaman AK Parti olduğunu belirtti.

AK Parti ilçe yönetiminin işi bıraktığı yerden daha yükseklere çıkaracaklarını ifade eden Gül, “Ben bir önceki yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu partinin bayrağını dik bir şekilde devam ettirdiler. Biz de bundan sonra bu bayrağı aynı şekilde taşıyacağız. Hep beraber yönetim ve meclis üyeleriyle bir arada da olacağız. Hep beraber bu siyaseti kaldıracağız. Biz ve arkadaşlarımız AK Parti’nin yükünü kaldırmaya geldik ve omzumuz da taşıyacağız. AK Parti hiç kimsenin, hiç bir ferdin tekelinde bir parti değildir. AK Parti bir Türkiye’nin partisidir” dedi.

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