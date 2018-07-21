AK Parti Milletvekili Aydemir’den İhlas Medya’ya teşekkür

Erzurum Palandöken Belediyesi TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansının başlattığı parklara güvenlik kamerası konulması kampanyası kapsamında çocukları istismar ve tacizlerden korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla ilk etapta toplam 5 parka güvenlik kamerası sistemi kurmak için harekete geçti. Uygulama ilk olarak açılışı bugün yapılan Şehit Adem Gezer parkında uygulanmaya başlandı.

Erzurum Palandöken Belediyesi TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansının başlattığı parklara güvenlik kamerası konulması kampanyası kapsamında çocukları istismar ve tacizlerden korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla ilk etapta toplam 5 parka güvenlik kamerası sistemi kurmak için harekete geçti. Uygulama ilk olarak açılışı bugün yapılan Şehit Adem Gezer parkında uygulanmaya başlandı.

Erzurum Palandöken Belediyesi çocukları istismar ve tacizlerden korumak, madde bağımlılarını parklardan uzaklaştırmak, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların önlenmesi amacıyla ilk etapta toplam 5 parka güvenlik kamerası sistemi kurmak için harekete geçti.

Erzurum’un dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmenin amaçlandığı uygulama ilk olarak açılışı bugün yapılan Şehit Adem Gezer Parkı’nda hayata geçirilecek.

Güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar Palandöken Belediyesi’nin internet adresinden parkları canlı olarak izleyebilecek ve yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı parklar ve çocuk oyun alanlarına kurulacak acil yardım butonları ile durum emniyet güçlerine bildirilebilecek.

Konuya ilişkin Şehit Adem Gezer Parkının açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, çocukların güvenliği için bu kampanyaya Erzurum’da da destek vermeye başladıklarını ifade ederek, “Özellikle TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansına teşekkür ediyorum böyle bir kampanya başlattıkları için. Öncelikle şehitlerimizin ismini verdiğimiz parklardan başlamak üzere bir hafta önce verdiğimiz talimatla parkımızın açılışından itibaren güvenlik kameralarının takılması başlayacak. İnşallah şehitlerimizin ismini verdiğimiz parklardan sonra diğer bütün parklarımıza bu sistemi kuracağız. Şuanda belediyemizde takip ediliyor orada bir sistem odası da kurduk hem belediyemiz takip edecek hem de vatandaşlarımız bizim belediyemizin sitesine girmek suretiyle oradan çocuklarını ve parkımızı en güzel şekilde takip edecek. Bunu yapmamızın en önemli nedenlerinden birisi de son zamanlar da çocuklara yönelik istismarlardan dolayı. Ben eminim ki bu aldığımız karar parklarımızın korunmasında muhafaza edilmesinde ve denetiminde ciddi manada katkısı olacaktır. Özellikle Polisimizin ve Jandarmamızın da bazı inceleme ve araştırmalar yaptığı zamanda bizim bu parklara koyduğumuz kameralarla işlerini daha hızlı ve daha nitelikli yapmaya sevk edecektir” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Kent hizmeti sunmak gerek alt yapı, gerek üst yapı, gerek çevre yeşillendirme çok önemli hizmetler bunlar insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası dokunandır. İşte sizlere Palandöken Belediye Başkanımız bu güzel hizmetleri sunuyor daha da güzellerini sunmamız lazım bunlar bizim en önemli vazifelerimizden birisi. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak, sizin güvenliğinizi sağlamak, sizin beklentilerinizi karşılamak bizim boynumuzun borcu yapmaya da devam edeceğiz bu parkımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olur inşallah” dedi.

TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansına böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür ettiğini belirten AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Öncelikle TGRT Haber’e, İhlas Haber Ajansı’na ve Türkiye Gazetesine hakikaten şükranlarımı sunuyorum toplumsal bütün meselelerde çok duyarlı davranıyorlar, gündeme getiriyorlar. Böyle bir hayati mevzuda dikkat çekici bir duruş sahibi olmak çok mühimdi dolayısıyla bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimize de çok teşekkür ediyorum çünkü onlarda insanı esasa koyan çevreci bir yaklaşımı hayata geçiriyorlar işte AK Partili Belediyelerin olduğu yerlere gidin nereye giderseniz gidin mutlaka ama mutlaka yeşilin devasa boyutlara ulaştığını görürsünüz çevrenin çok mükemmel olduğunu görürsünüz. Park sahalarımız çok fazlalaştı sayı olarak çok arttı evlatlarımız sabahtan akşama hatta gece yarılarına kadar parklarda bulunuyorlar güvenlik problemi çok mühim bir konu bunu izole edecek en kestirme yollardan birisi de güvenlik kameralarıdır. Dolayısıyla bütün belediyelerin bu konuda çok dikkatli olması lazım” diye konuştu.

Şehit Adem Gezer Parkının açılışına AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken Müftüsü Abdurrahman Kotan, Şehit Adem Gezer’in Annesi Zeynep Gezer ve Eşi Ayşegül Gezer, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Adem Gezer Parkı Palandöken Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın ettiği duanın ardından kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Açılışın ardından Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar Şehit Adem Gezer’in Eşi Ayşegül Gezer’e çiçek ve plaket takdim etti.