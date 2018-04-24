GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 20:01

AK Parti Mudanya seçim startını verdi

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatı seçim çalışmalarına başladı.İlçe teşkilatının geçmiş dönem olmak üzere bütün üyeleriy Mudanya Büyükşehir Sosyal Tesislerinde kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, seçim faaliyetlerini görüştü....

AK Parti Mudanya seçim startını verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatı seçim çalışmalarına başladı.

İlçe teşkilatının geçmiş dönem olmak üzere bütün üyeleriy Mudanya Büyükşehir Sosyal Tesislerinde kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, seçim faaliyetlerini görüştü. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, bu seçim kararanının kendileri için bir şey değiştirmediğini, aslında her zaman seçime hazır ve çalışır vaziyette olduklarını söyledi. Ünal, “Seçim startını bugün resmen vermiş oluyoruz, hazır olan ekibimiz sadece çalışmalarını daha yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam edecektir. Mudanya’da mahalî seçimlere için cesaretlendirecek ve Mudanya’yı ayağa kaldıracak sonuçlar almak için her türlü gayreti göstereceğiz. Buna eski yönetim olmak üzere bütün Mudanya AK Parti camiası olarak hazırız. Mudanya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku