23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "21 gün olarak konuşuldu, şu an için bir değişiklik düşünülmüyor, üst yaş sınırı kaldırıldı" dedi. IHAAW172111-GEN/23-07-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "21 gün olarak konuşuldu, şu an için bir değişiklik düşünülmüyor, üst yaş sınırı kaldırıldı" dedi. 23.07.2018 17:21:11 TSI NNNN

IHAAW172111-GEN/23-07-2018 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "21 gün olarak konuşuldu, şu an için bir değişiklik düşünülmüyor, üst yaş sınırı kaldırıldı" dedi. 23.07.2018 17:21:11 TSI NNNN