AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere oldu.AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanıyken görevinden istifa eden Nesibe Ünal’ın yerine Nihal Erdoğan Köşdere getirildi. Nihal Erdoğan Köşdere, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’dan belgesini alarak görevine başladı.
AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı belli oldu
AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere oldu.AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanıyken görevinden istifa eden Nesibe Ünal’ın yerine Nihal Erdoğan Köşdere getirildi. Nihal Erdoğan Köşdere, AK Parti Genel...