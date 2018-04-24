AK Parti’li Yüksel: "Tekirdağ’ın kaderini 7 vekille değiştirelim"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tekirdağ’ın kaderini 7 vekille değiştirelim" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında basınla bir araya geldi. Tekirdağ’da bir restoranda AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve ilçe başkanlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda Türkiye’de yapılacak erken seçim ve adaylık süreçleri konuşuldu.

"Kendi belediyelerine dair söz geçiremeyen muhalefetten hiçbir şey olmaz”

Toplantıda konuşan Başkan Yüksel, CHP’li belediye başkanlarını eleştirerek, "Erken seçim Türkiye’de milletin bir beklentisiydi. Bence Tekirdağ için de iyi olacak. Başarılı olacağımız bir seçim olacağını düşünüyorum. İddia ortaya koyuyorum açık bir şekilde bunlar bu mantıkla gittiği sürece buradan bir tane bile milletvekili çıkaramayacaklar. Çünkü milletin derdine derman olacak ne bir proje ürettiler ne de milletin hakkını savunabilecek bir söylemleri oldu. Kendi belediyelerine dair söz geçiremeyen muhalefetten hiçbir şey olmaz" dedi.

"Bize bu şansı bir kere tanıyın”

Tekirdağ’daki seçmenlere seslenen Yüksel, "Milletimize şunu söylüyorum açık ve net bir şekilde sadece bir kere Tekirdağ’da bize bu şansı tanıyın. Biz 7 tane vekille Tekirdağ’ın kaderini değiştirelim. Bize bu şansı bir kere tanıyın, Tekirdağ’a yerelde de genelde de biz göreceksiniz iki yıl içinde Tekirdağ olduğu gibi değiştireceğiz. Buna inanıyorum. Ben 18-19 aydır il başkanlığı yapıyorum. Herkesin gözü Tekirdağ’da. Tekirdağ bir cennet; vatandaşıyla, renkleriyle, demografik yapısıyla korkunç güzel bir memleket ama hizmet istiyor ama çalışacak dev kadrolar istiyor. Üç tane vekil bir milyona yetmiyor. Yedi tane vekili bana verin, ben yedi vekille birlikte Ankara’da kamp kurayım. Ne olur bu konuda bize destek olun. Bu şansı bize bir kere tanıyın. Biz bu konuyla ilgili Tekirdağ’ı nereye taşıyacağımızı görün" ifadelerini kullandı.

"Bize bugün akşam veya yarın akşam talimat verecekler"

Seçim çalışmaları kapsamında milletvekillerinin Perşembe gününe kadar netleşeceğine değinen Başkan Yüksel, "Siyaseten Perşembe günü kurumlarda görev yapan devlet memurlarının ve siyasetçilerin istifa edeceği son tarih. Yarın biz Ankara’ya gidiyoruz. Perşembe ve Cuma günü il başkanları toplantılarımız var. Bize bugün akşam veya yarın akşam talimat verecekler. İstifa izni şu şu isimlere verebiliriz veya kimse istifa etmeyecek. ‘Durmak yok yola devam, seçimlere çalışacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 70 ile Türkiye’ye başkan yapacaksınız’ diyecekler. Biz de eyvallah diyerek ilçe başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza otur oturduğun yerde diyerek işimize bakacağız" diye konuştu.