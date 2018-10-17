Akademik odalardan Osmangazi’nin projelerine övgü

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni ziyaret eden Bursa’daki akademik odaların temsilcileri, dev yapının müzenin ötesinde anıt bir eser olduğunu söyledi. Mühendisler ayrıca önümüzdeki günlerde temeli...

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni ziyaret eden Bursa’daki akademik odaların temsilcileri, dev yapının müzenin ötesinde anıt bir eser olduğunu söyledi. Mühendisler ayrıca önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Osmangazi Meydanı projesine de tam not verdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Makine, İnşaat, Mimar, Harita ve Jeoloji Mühendisleri Odaları’nın yöneticileri, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzeyle ilgili bilgilendirdiği akademik odaların temsilcilerine ayrıca Osmangazi Meydanı projesinin animasyon filmini ilk kez paylaşarak, bu büyük projenin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağı müjdesini verdi.

42 metre kubbe açıklığıyla dünyanın tam panoramik en büyük müzesi özelliğine sahip Fetih Müzesi’ni gezen akademik odaların temsilcileri, aynı zamanda yeşil bina sertifikalı binanın hem mimari hem de tarihi ve kültürel açıdan Bursa’nın yüz akı bir proje olarak değerlendirdi.

“Panorama 1326 savaşı değil barışı anlatıyor”

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, müzenin her anlamda mükemmel bir eser olduğunu belirterek, “Öncelikle böyle bir eseri şehrimize kazandıran Osmangazi Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Bu bölgenin eski hâlini hepimiz biliyoruz. Öyle bir yerden bu şekilde bir eser ortaya çıktığı için emeğe geçen herkesi kutluyorum. Mimarî olarak da çok güzel bir yapı ortaya çıkmış. Vizyon sahibi kent yöneticilerimiz büyük bir değer katmış. Mimarlar Odası olarak böyle bir eserin şehrimizde olmasından dolayı çok mutluyuz. İstanbul’daki Panorama 1453’ten çok daha iyi bir müze olmuş. Çünkü, burada barış sahnesi dikkat çekiyor. Birçok felsefenin temelinin kurulduğu yer. Bu yüzden buraya ayrı bir gözle bakılmalı. İnanılmaz güzel perspektifler var. Çok profesyonel bir çalışmayla, resimdeki ambiyansı gerçekten yaşatıyor” dedi.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Fikri Düşünceli de Bursa’ya çok önemli bir eser kazandırıldığını ifade ederek, “Gerek kubbe mimarîsi gerekse içindeki resimle çok etkileyici bir yapı olmuş. Bu güzel eseri kazandırdıkları için Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“Baş Döndürücü Bir Eser”

Panorama 1326’nın her anlamda etkileyici bir yapı olduğunu ifade eden

İnşaat Mühendisleri Üyesi Mustafa Er, “Eski Bursa’yı çok iyi anlatan güzel bir çalışla olmuş. Kubbeye çıktığımızda sanki gökyüzüne çıkmış gibi hissettim. Birkaç saniyelik bir baş dönmesi yaşatıyor” şeklinde duygularını dile getirdi.

Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ali Faruk Çolak, Panorama 1326’nın Bursa’nın uzun süredir aradığı ve beklediği bir eser olduğuna dikkat çekerek, “Bu projeyi düşünüp hayata geçiren Başkanımız Mustafa Dündar ve çalışma arkadaşlarına Bursa halkı olarak çok teşekkür ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu şehri olmamıza rağmen tarih anlamında İstanbul’un gölgesinde kalmıştık. Bizans’ın son dönemlerinin, Osmanlı’nın kuruluş dönemini mükemmel bir biçimde anlatıyor. Resmi incelerken gurur duydum. Osmanlı’yı anlamamız, anlatmamız ve uygulamamız gerek bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Panorama 1326 buna büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Bölgesi Başkanı Engin Er ise müzenin kubbe bölümüne girdiklerinde adeta şok yaşadıklarını anlatarak, “Bursa’nın fetih günlerini yaşıyoruz gibi hissettik. Panoramik resim bizi, o devirlere götürdü. Merdivenden yukarı doğru çıkarken üstü açık bir yere gidiyoruz sandım. Yağmur yağsa bu bina ne olur diye düşünmeye başladım. Adeta Osmanlı dönemine gittik. Çok harika bir eser olmuş. Bu eserde katkısı olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin açılış öncesi tanıtım ziyaretlerinde akademik odaların temsilcilerini ağırladıklarını söyledi. Bursa’ya değer katacak bu eseri yaparken bütün Bursa’nın katkısını aldıklarını belirten Dündar, “Bu eserin yapılmasında bizlere katkı sağlayan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Tanıtım turlarımızla bu eserimizi onlarla paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Ziyarete gelen herkesin beğenmesi bizleri memnun ediyor.

Bursa’yı Bursa dışına taşıyan,her yerde konuşulan bir eser oldu” dedi.

Müze ziyaretinde akademik odaların temsilcilerine Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projeleri hakkında bilgi veren Başkan Dündar, Osmangazi Meydan projesinin animasyon filmini izletti. Bu projenin de bir Bursa projesi olduğunun altını çizen Dündar, “Osmangazi Meydanı projemiz bu hafta ihaleye çıkıyor. İhale öncesinde projenin animasyon filmini teknik arkadaşlarımızla birlikte izledik. Çok beğendiler, bu projemiz de olumlu not aldı. Zaten bu projemiz için de bütün Bursa kamuoyunda anketler yapıp, akademik odaların, siyasi partilerin, STK’ların ve vatandaşlarımızın fikirlerini alarak projeyi geliştirdik. Bursa’mıza yine değer katacak olan Osmangazi Meydanı’nın önümüzdeki günlerde temelini atacağız” diye konuştu.