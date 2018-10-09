Akçaabat’ta “ Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat” sempozyumu

Akçaabat’ta 14 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan “Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat” sempozyumu öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısına Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Başkan yardımcıları Osman Parlayan ve Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Mersinli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, eski milletvekili Ali Kemal Başaran, Kemal Üçüncü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan Akçaabat belediye Başkanı Şefik Türkmen, bu yıl sempozyumun ikincisini düzenleyeceklerini belirterek “Belediyemizce Akçaabat yöresinin kültür envanterini oluşturan soyut-somut, yazılı-sözlü, görsel, maddi kültür mirası, tarihi, sosyal yapısı, sosyal tarihi, arkeolojisi, sanat tarihi, mimari tarihi, dinler tarihi, etnoloji, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji fizik antropoloji, coğrafi özellikleri başlıkları altında, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde ‘Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat’ adlı sempozyumun 2.’sini düzenliyoruz. Böyle bir sempozyum vasıtasıyla bölgemizin, ilimizin ve ilçemizin tanıtımını da yapmaya çalışacağız. Sempozyumda genel olarak 28 oturum yapılacak. Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerin katıldığı sempozyumuz büyük bir organizasyon olacak. Şimdiden sempozyumumuza ilgi gösteren, katılan ve sunum yapacak hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hem Akçaabat hem de bölge insanımızı sempozyumumuza davet ediyoruz” dedi.