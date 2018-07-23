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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:26

Akçakoca’da plajlar tıklım tıklım

Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu. Eşsiz güzelliğe sahip olan plajları özellikle Ankaralıların tercih ettiği görüldüKaradeniz’de aşırı sıcakların bastırması ve gölgede...

Akçakoca'da plajlar tıklım tıklım
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Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu. Eşsiz güzelliğe sahip olan plajları özellikle Ankaralıların tercih ettiği görüldü

Karadeniz’de aşırı sıcakların bastırması ve gölgede 34 derece sıcaklığın görülmesiyle birlikte Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu. Plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler, Karadeniz’in serin sularında serinlerken görüntülendi.

Ankara ve Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen turistler, aşırı sıcaklar nedeniyle Karadeniz’in serin sularını tercih ettiklerini belirterek, "Ankara’ya çok yakın olan Akçakoca’yı tercih ettik. Burası çok temiz ve rahat, serin sularında serinlemenin tadını çıkarıyoruz" dedi.
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