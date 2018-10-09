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09 Ekim 2018 Salı 14:12

Akçalar muhtarından kardeşlik mesajı

Bursa’da, dayak iddialarıyla gündeme gelen Akçalar köyünün muhtarı, iki köyün kardeş olduğunu söyledi.İddialarla alakalı açıklama yapan Akçalar Muhtarı Mehmet Ali Keser, “Gençlerimizde zaman zaman olan şeyler, düğünlerde tartışmalar...

Akçalar muhtarından kardeşlik mesajı
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Bursa’da, dayak iddialarıyla gündeme gelen Akçalar köyünün muhtarı, iki köyün kardeş olduğunu söyledi.

İddialarla alakalı açıklama yapan Akçalar Muhtarı Mehmet Ali Keser, “Gençlerimizde zaman zaman olan şeyler, düğünlerde tartışmalar oluyor. Dün basında çıkan tamamen yanlış haberler. Bu olayları bu kadar büyütmenin de bir anlamı yok, biz kardeşiz. Onlar bize gelir, biz onlara gideriz. Köyün önünden geçerim, çay ısmarlamadan geçirmez. Bunun için rica ediyorum. Gençleri ateşlemenin bir alemi yok. Bu işi kapatmamız lazım. Gençlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fadıllı köyü muhtarıyla, kaymakam ve emniyet güçlerimizle görüştük. Bu işin bittiğini sanıyorduk. Bu işi şu anda neden çıkarttıklarını anlamış değiliz. O işi yapan kımızım bizim burada oturdu. Şu anda kendi köylerinde. Bunu ne amaçla yaptığını bilmiyoruz. 20 yıl evvel abimi dövdüler diyor. Böyle bir şey yok. Terörist kelimesini kullanıyor, biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Akçalar halkı terörist değildir. Bunu da çok iyi bilsinler. Buraya her gün öğrencileri taşımalı sistemle geliyor. Sağlık ocağı, eczanemize geliyorlar. Tabii ki gelecekler, niye gelmesinler? Biz nerede yaşıyoruz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Fadıllı demek Akçalar demek. Akçalar demek Fadıllı demek. Bu bu kadar büyütmenin, gençlerin tekrar fitilini ateşlemenin anlamı yok. Kendileri gelip bize deselerdi, biz tekrar kendileriyle irtibat kurabilirdik. Ama bunu yapmadılar. Çok yanlış bir şey yapmışlar. Öyle bir şey yok. İnşallah bunu bitiririz” dedi.
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