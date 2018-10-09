GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:28

Akçalar ve Fadıllı’daki gençlerin kavgasında Milletvekili Mustafa Esgin devrede

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ve Fadıllı mahallelerinde gündeme gelen kavgayla ilgili devreye giren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, iki mahalle muhtarıyla birlikte köylülerle bir araya gelerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik...

Akçalar ve Fadıllı'daki gençlerin kavgasında Milletvekili Mustafa Esgin devrede
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ve Fadıllı mahallelerinde gündeme gelen kavgayla ilgili devreye giren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, iki mahalle muhtarıyla birlikte köylülerle bir araya gelerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik çağırısı yaptı. Esgin, “Akçalar ve Fadıllı mahallelerimizde gençlerimizin kendi aralarındaki küçük çaplı kavgayı büyütmeden, fakat yok da saymadan tedbiri alacağız. Bu iki güzel mahallemizdeki güzel insanlara da kardeşlik yakışır” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin, Akçalar ve Fadıllı mahallesini ziyaret ederek, Fadıllı Muhtarı Mehmet İşef, Akçalar Muhtarı Mehmet Ali Keser ve köylülerle bu meseleyi görüştü. Gençler arasında gelişen küçük çaplı kavga olaylarının son bulması adına her türlü tedbirin alınacağını ve iki köy arasındaki kardeşlik ve akrabalık bağlarının bozulmasına asla izin vermeyeceklerini ifade eden Esgin, şunları söyledi:

“Fadıllı ve Akçalar mahallelerimiz birbirlerine komşu olan, birbirlerine kız alıp kız vermiş olan iki güzel mahallemiz. Bazen gençlerin arasındaki küçük olaylar eğer önlem alınmazsa daha farklı ve iletişimden kopuk bir şekilde toplumsal olaylara dönüşebiliyor. İki mahallemiz için de bu küçük ve münferit olayların aradaki bu kardeşlik ve akrabalık bağlarına zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir tehlikeyi de açıkçası görmüyoruz. Ben bu anlamda iki mahallemizin vatandaşlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızdan da bilgi aldık. Gençler arasındaki küçük problemleri büyütmeden ama yok da kabul etmeden çözümler bulacağız. Genç kardeşlerimize birliğin, beraberliğin, ülkemizde kardeşlik hikayeleri yazmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu yine onlardan aldığımız ilhamla anlatma gayreti içerisindeyiz. Benim de ayrıca seçim bölgem olan iki mahallemizde çok güzel anılarım var. Bu iki güzel mahallemizdeki güzel insanlara da kardeşlik yakışır.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku