Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre saat 09.14’te Kumluca ilçesinde Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.
Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.